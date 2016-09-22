老屋買賣得健檢 柯P：方向支持但難執行
內政部擬修法，要求30年以上老屋做「健檢」才能買賣，引發社會關注。台北市長柯文哲上午出席災害國際研討會後對此表示，支持這個方向，但老實講很難執行，台灣已經走向偏民粹的民主政治，政治上很難用強迫方式，「每次要用強迫方式就被k得滿頭包。」
柯文哲說，老舊房屋的改建是很重要，大家都看過今年初在台南發生的地震，在講求居住正義的時候，還有居住安全要處理，超過30年的老舊房屋，如果防震係數有問題、要改建，這個目標是對的，只是要有配套措施。
他表示，北市府目前還是用鼓勵的方式，民眾來申請老屋健檢、做大致檢查，市府補助8000元，如果有問題後面還可以補助30萬去作完整檢查，就像一般體檢也不會一來就做15萬的高級健檢，如果錢不夠或只是要做一個總人口的篩檢，也是比較簡單的先做，有問題再做詳細檢查。
他還說，包括為什麼之前要公布土壤液化潛勢區，不是在恐嚇民眾，是在告訴大家「你如果有危險來檢查」。
(中時)
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