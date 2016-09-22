護粉心切! 影迷遭推擠險傷 劉德華當眾飆罵保安
天王劉德華顧家好男人形象眾所皆知，把粉絲放在心中第一順位也是有目共睹，昨天他參加新片首映會時，因為目睹粉絲遭保安推擠，竟讓他大動肝火當眾飆罵。
根據《新浪娛樂》報導，劉德華與黃曉明昨天出席電影「王牌逗王牌」首映，活動接近尾聲時，有歌迷為了近距離接觸偶像劉德華，竟突破重圍衝上台，保安見狀立刻將其推開，所幸並無大礙，不過目睹整個過程的劉德華相當不悅，立即飛奔到舞台邊制止，甚至當眾飆罵該名保安，接著還數次做手勢安撫粉絲，等活動結束後，更走到台下問候被推擠的粉絲，此暖心舉動讓所有人大讚天王實在太貼心了。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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