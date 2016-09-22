歐洲議會人民黨團國貿委員會協調人訪台
外交部今天表示，歐洲議會人民黨團國際貿易委員會（INTA）協調人卡斯巴里（Daniel Caspary）議員率一行14人訪台，盼了解台歐盟雙邊貿易等議題。
外交部上午表示，卡斯巴里率團自9月21日至24日來訪，此行在了解台灣政經發展、兩岸關係現況及台歐盟雙邊貿易等議題。
訪團預計將晉見總統蔡英文，拜會立法院、經濟部、行政院大陸委員會、中華民國對外貿易發展協會、歐洲經貿辦事處及歐洲在台商務協會等，並拜會外交部長李大維及接受外交部常務次長李澄然款宴。
訪團成員另包括歐洲議會人民黨團國際貿易委員會議員溫克勒（Mr. Iuliu Winkler）、議員瞿庫（Salvatore Cicu）、議員帕布里克斯（Artis Pabriks）、議員普魯斯特（Franck Proust）、人民黨團貿易政策顧問華樂郝（Joanna Warchol）及議員助理等。
歐洲議會共計751位議員，代表歐盟28個會員國總計逾5億人民的聲音，歐盟及歐洲議會過去通過多項友我聲明及決議案，包括支持參與國際民航組織（ICAO）等國際組織、支持歐盟予免申根簽證待遇、支持台歐盟簽署「經濟合作協定」（ECA）、肯定兩岸關係正向發展、籲請歐盟執委會就「投資保障及市場進入」與中華民國展開談判等。
歐洲議會也在今年7月5日就歐盟執委會「貿易及投資政策文件」通過決議案，其中包含籲請歐盟執委會立即與我方啟談投資協定條文。
歐盟是台灣第5大貿易夥伴，台灣則為歐盟在亞洲第7大貿易夥伴，2015年的雙邊貿易額達464億美元。另歐盟近年來持續擴大雙方在科技、教育、關務、電子通訊、司法互助、青年度假打工、食品安全、創新研究發展等領域多層次多面向的實質合作，以持續深化優質夥伴關係。1050922
(中央社)
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