勞團盼颱風假立法 郭芳煜：審慎評估
百貨業者因雇主要求，即便地方政府宣佈放颱風假，仍須出勤，造成勞工飽受驚嚇，訴求颱風假應儘速立法保障。勞動部長郭芳煜表示，各行各業性質不同，會審慎評估。
日前颱風莫蘭蒂、馬勒卡相繼撲台，雖然地方政府宣布放颱風假，不過還是有百貨業者要求專櫃人員在大風大雨中照常出勤。立法院衛環委員會今天邀請郭芳煜進行業務報告，郭芳煜在會前針對颱風假是否立法，做出回應。
郭芳煜表示，行政院長林全日前在總質詢時已交代勞動部對這件事情需要做檢討評估。郭芳煜說，颱風屬天然災害，無法歸責於雇主或是勞工，世界中重要國家，也應該都沒有用放假方式來處理颱風天出勤。
郭芳煜指出，勞動部去年也已經舉辦多場座談會，邀請專家學者來討論，但目前社會各行各業的差異性大，民生服務需求也不同，適不適合使用統一放假的方式來讓勞工免於出勤，必須審慎評估。1050922
(中央社)
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