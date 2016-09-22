關心人道外交 監委巡察駐教廷大使館

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為執行民國105年「政府推動人道外交之成效檢討」專案調查研究，監察院副院長孫大川與監察委員包宗和21日上午（當地時間）赴中華民國駐教廷大使館巡察，聽取駐教廷大使李世明簡報。

中華民國政府協助教廷推動人道救援工作，一向不遺餘力，而且甚有成效。監委考察團此行也將赴天主教慈善組織「明愛會」（Caritas）難民收容中心進行訪視。

聽取簡報時，包宗和問及當前教廷的人道救援政策與方向，李世明表示，教廷近期已決定整合現有的4個組織，包括移民與無定居者委員會、醫療牧靈委員會、正義與和平委員會及一心委員會等，明年元旦上述組織將整併，開始專職難民人道救助工作，並由現任正義與和平委員會主席彼得杜克森（Peter Kodwo Appiah Turkson）擔任代表。

李世明指出，中華民國近年來對於世界各受災地區，多透過教廷等管道，提供人道援助，並在捐援物資上以圖案或文字方式，使災區民眾能感受中華民國朝野的關懷與善意。

他又指出，值得注意的是，目前在梵蒂岡進修神學的留學生，來自大陸地區約有200位，而台灣僅有1位，由此可見中華民國及天主教相關團體應多加強與教廷神學方面的交流。

結束對駐館巡察後，孫大川及包宗和隨即與馬爾他騎士團（Sovereign Military Order of Malta）代表朱柯里大使（Camillo Zuccoli）會面。

馬爾他騎士團是聯合國觀察員，根據中華民國外交部官方網站，全球馬爾他騎士團成員約1萬3500餘人。

朱柯里表示，馬爾他騎士團與中華民國有很多機會可以發展合作關係。孫大川也當面邀請朱柯里訪問台灣，並到監察院參訪交流。

為表達中華民國對國際人道救援工作的關懷，監委考察團23日（當地時間）將訪視天主教慈善組織「明愛會」難民收容中心，並拜會羅馬教區移民辦公室等單位，之後，赴中華民國駐義大利代表處進行巡察。1050922

(中央社)