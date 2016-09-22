失業率再登4字頭 陳添枝：逢就業季屬正常

行政院主計總處今天公布公布8月失業率4.08%，較上月升0.06個百分點。國發會主委陳添枝說，景氣要好一陣子，失業率才會下降，現在也正值就業季，這個數字「應是正常」。

立法院經濟委員會今天安排行政院國家發展委員會主委陳添枝率幕僚進行業務報告，並備詢。會前他接受聯訪，做出以上表示。

針對失業率連2個月登上4字頭，陳添枝說，他還是有信心，失業率是景氣循環的落後指標，要景氣好一陣子，失業率才會下降，現在這個數字「應是正常」。

他並說，現在也是就業季，學生畢業後要找工作，所以本來就會高一點，不過是比去年高一些，但是從景氣循環角度來看，是正常現象。1050922

(中央社)