Fed未升息 陳添枝：國內景氣復甦訊號正確
國家發展委員會主委陳添枝今天評析，美國聯準會（Fed）沒有升息，表示可能有維持刺激經濟景氣的需要，以及與要考量國際因素；但他覺得國內景氣復甦訊號蠻正確的。
立法院經濟委員會今天安排國發會主委陳添枝率幕僚進行業務報告，並備詢。會前他接受聯訪，做出以上表示。
對於美、日的貨幣寬鬆政策不變與台灣出口景氣間的關係，陳添枝說，美國聯準會沒升息，表示現在可能有維持刺激經濟景氣的需要，他覺得國內復甦訊號是蠻正確的；但是全球其它地區有不確定因素，而美國等大國的貨幣政策還要顧及國際因素，可能因此比較謹慎。
對於經濟合作暨發展組織（OECD）下修明年經濟成長預測。陳添枝說，該預測比原來預測的低，但應該還是比明年好，所以多數評估還是預測明年經濟情況會比今年好，「只是好到什麼地方？待數據進來後慢慢調整」。但他認為，「還是要樂觀。」1050922
(中央社)
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