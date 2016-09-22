秋分到太陽跨南半球 東北風吹有秋意
今天是秋分，是太陽直射赤道的日子，過了秋分點，太陽將直射南半球，也意味秋冬的到來，中央氣象局今天說，受東北風影響，感受偏涼。
俗諺說「秋分瞑日對分」，指的是秋分這天太陽直射赤道，日夜等長，過了這一天，太陽就會直射南半球，北半球的白天越來越短，天氣也漸漸轉涼。
中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上說，今年秋分點是台北時間今晚10時21分，過了秋分點，太陽直射的緯度就要轉入南半球，俗稱的冬半球、夏半球就要交換了。
中央氣象局也提醒，雖然二十四節氣是古人以中國大陸華中的天氣作為依據，但是隨著太陽運行直射南半球，台灣天氣也將越來越涼，這幾天受東北風影響，也可感受天氣明顯偏涼，提醒民眾早晚攜帶外套避免著涼。1050922
(中央社)
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