GDP可望保1 主計總處預測1.22%
行政院主計總處主計長朱澤民今天針對民間預測今年經濟成長率（GDP）難保1一事表示，主計總處還是預測今年為1.22%，尊重其他單位預測的結果。
國泰金控經濟研究團隊日前發布最新GDP 預測，預估下半年經濟成長動能微幅向上，全年經濟成長率0.8%，明年可望增至1.2%。
對此，朱澤民今天列席立法院財政委員會進行業務報告前受訪表示，主計總處仍然維持上個月的GDP 預測，今年1.22%，「我們有自己預測方法，其他各單位的結果我們都尊重」，他強調，對電子業、尤其是半導體有信心。
朱澤民在業務報告指出，台灣下半年出口動能可望逐季緩步回升，加以半導體業者傾力維持製成領先優勢，及新興應用需求浮現，均有利外需增溫。民間消費因景氣仍緩，限縮消費成長動能，而房市降溫趨勢短期尚難反轉。
他說，綜合考量結果，初步統計今年上半年GDP0.21%，預測下半年為2.19%，全年GDP1.22%，較5月預測1.06%，增加0.16個百分點，明年GDP為1.88%。1050922
(中央社)
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