加國第一大報刊登莫讓台灣缺席ICAO投書

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加拿大第一大報「環球郵報」(The Globe and Mail)」21日以「台灣也應參與（Taiwan,too）」為標題，刊登中華民國駐多倫多辦事處長徐詠梅籲請各方支持台灣參與ICAO的投書。

三年一度的國際民航組織(ICAO)大會27日將於加拿大蒙特婁召開。環球郵報今天刊出徐詠梅投書指出，ICAO今年將討論全球民航工業的減碳策略。台灣作為全球航空網絡不可或缺的一環，希望不要在今年的ICAO大會中缺席。

徐詠梅在投書中強調，維護安全及無汙染天空有賴整體合作，全世界沒有任何一部分應該被排除在外。台灣有意義參與ICAO，將對達成ICAO整體宗旨及全球民航減碳策略的成功作出貢獻。因此，她呼籲加國及國際友人支持台灣參與全球民航最重要的組織。

徐詠梅並引用中華民國交通部長賀陳旦日前發表的專文指出，台灣在全球民航網絡居重要地位，桃園國際機場客運與貨運量2015年分別在全世界排名第11位及第6位；同年共有74家航空公司，在301條航線上經營定期客運與貨運航班，聯結台灣和全世界135座城市。

同時，台灣所管轄的「台北飛航情報區」2015年共提供150萬架次以上的飛航管制服務，進出台灣旅客多達5800萬人次。

徐詠梅進一步指出，台灣民航業規模如此龐大，希望能依照2013年的前例，再度獲邀參與ICAO大會，以便參與國際社會有關全球飛安、保安與環境等議題的討論。

環球郵報創立於1844年，總部設在多倫多，為加國最大全國性發行報紙。環球郵報一直被視為加拿大財經、學術與政治菁英必讀的報紙，即時反映加國主流社會的輿論觀點。1050922

(中央社)