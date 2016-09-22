響應ICC國際淨灘 東沙清出1200公斤
響應2016ICC國際淨灘行動，海洋國家公園管理處昨天會同東沙駐島單位在東沙舉行一場淨灘活動，淨灘1600公尺、清出1200公斤廢棄物，以塑膠製品居多。
海管處會同海巡署南部地區巡防局東沙指揮部昨天在東沙環礁國家公園舉辦這場淨灘活動，呼應ICC國際淨灘（International Coastal Cleanup）理念。
淨灘行動由海管處、東沙指揮部、第五海巡隊東沙分隊、空軍、海軍、東光醫院及中山大學等駐島單位動員近130餘人參加。
為讓參與淨灘人員充分了解ICC國際淨灘海動內涵，海管處昨天上午安排東沙管理站主任陳國永進行一場海洋保育講座，詳細介紹國際淨灘行動目的、廢棄物分類及統計填報方式等，昨天下午進行實地淨灘活動。
參與淨灘人員於國碑前集合後經過2個多小時揮汗清理，共清潔海灘長約1600公尺，清除各類廢棄物共計1200公斤，調查統計成果將提美國海洋保育協會彙整，以提供全球各地專家學者監分析海洋廢棄物來源，以期進一步防治海洋廢棄物。
ICC國際淨灘行動由美國海洋保育協會於1986年創辦，目的在於鼓勵民眾清除堆積在世界各海灘和水道的廢棄物，並透過尋找廢棄物源頭，藉以提高民眾維持對海岸清潔的意識及改變污染海洋的不當行為。
這次淨灘行動及海管處東沙管理站長期藉淨灘廢棄物調查結果顯示，東沙海灘廢棄物多來自大陸及東南亞國家，約占全體廢棄物60%以上，以寶特瓶罐、海棉、保麗龍等石化塑膠製品最多。
海管處說，科學證實，這些萬年不壞的廢棄物若長期留存於海上，其微粒可透過食物鏈進入生物體，產生嚴重不良影響，期望未來能有更多民眾參與，關注海洋生態，並投入各項海洋環境友善活動。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。