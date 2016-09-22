響應ICC國際淨灘 東沙清出1200公斤

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響應2016ICC國際淨灘行動，海洋國家公園管理處昨天會同東沙駐島單位在東沙舉行一場淨灘活動，淨灘1600公尺、清出1200公斤廢棄物，以塑膠製品居多。（海管處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年9月22日

響應2016ICC國際淨灘行動，海洋國家公園管理處昨天會同東沙駐島單位在東沙舉行一場淨灘活動，淨灘1600公尺、清出1200公斤廢棄物，以塑膠製品居多。

海管處會同海巡署南部地區巡防局東沙指揮部昨天在東沙環礁國家公園舉辦這場淨灘活動，呼應ICC國際淨灘（International Coastal Cleanup）理念。

淨灘行動由海管處、東沙指揮部、第五海巡隊東沙分隊、空軍、海軍、東光醫院及中山大學等駐島單位動員近130餘人參加。

為讓參與淨灘人員充分了解ICC國際淨灘海動內涵，海管處昨天上午安排東沙管理站主任陳國永進行一場海洋保育講座，詳細介紹國際淨灘行動目的、廢棄物分類及統計填報方式等，昨天下午進行實地淨灘活動。

參與淨灘人員於國碑前集合後經過2個多小時揮汗清理，共清潔海灘長約1600公尺，清除各類廢棄物共計1200公斤，調查統計成果將提美國海洋保育協會彙整，以提供全球各地專家學者監分析海洋廢棄物來源，以期進一步防治海洋廢棄物。

ICC國際淨灘行動由美國海洋保育協會於1986年創辦，目的在於鼓勵民眾清除堆積在世界各海灘和水道的廢棄物，並透過尋找廢棄物源頭，藉以提高民眾維持對海岸清潔的意識及改變污染海洋的不當行為。

這次淨灘行動及海管處東沙管理站長期藉淨灘廢棄物調查結果顯示，東沙海灘廢棄物多來自大陸及東南亞國家，約占全體廢棄物60%以上，以寶特瓶罐、海棉、保麗龍等石化塑膠製品最多。

海管處說，科學證實，這些萬年不壞的廢棄物若長期留存於海上，其微粒可透過食物鏈進入生物體，產生嚴重不良影響，期望未來能有更多民眾參與，關注海洋生態，並投入各項海洋環境友善活動。1050922

(中央社)