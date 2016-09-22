服務利他獎 4校獲典範學校
由財團法人九華山地藏庵主辦的「服務利他獎」將於24日舉行頒獎典禮，除頒發最優服務方案前3名外，另將表揚4所服務利他典範學校。
由法務部保護司長羅榮乾、九華山地藏庵董事長黃俊森等人發起的「服務利他獎」，是鼓勵民眾參與社會服務的獎項，由參賽者提出關懷、服務、利他方案，並付諸實際行動進行評比。
黃俊森指出，「服務利他獎」不僅是說說寫寫而已，身體力行的實踐過程，才是最重要的階段，唯有「動手實踐」、「身體力行」，才能真正進入服務利他的殿堂。
他說，「服務利他獎」與一般慈善獎項的最大不同，在於不斷「複製」慈善家與慈善團隊，藉由「處處為他人著想，時時服務大眾、事事成就他人」為方法，以破除自私自利的觀念。
第2屆「服務利他獎」今年共徵得313件方案，依社會組、大專組、高中組各評選出最優服務方案前3名，將頒發新台幣7萬元至2萬元不等獎金，同時頒發同額「實踐基金」。
此外，今年有21件方案獲「入選」，每件將頒發5000元獎金。
主辦單位指出，今年總共有30件方案入選、153人獲獎，將頒發獎金、實踐基金共88萬5000元。
黃俊森指出，今年也評選出國立中正大學、私立吳鳳科技大學、國立新港藝術高中、私立興華高中等4所學校為「服務利他獎」典範學校，並評選7名老師為指導典範老師，將於24日下午3時公開表揚。1050922
(中央社)
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