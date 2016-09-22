北卡抗議警民衝突惡化 1抗議者命危
美國北卡羅萊納州大規模抗議惡化，警方祭出催淚彈陣壓抗議民眾，而引發此抗議遭到射殺的男子已死亡。目前為止，此場抗議活動仍在進行，民眾憤怒情緒高漲、示威者街上投擲石塊、毀壞警車、壓制現場採訪記者，造成1民眾生命垂危、16名員警受傷。
警方表示，在抗議中身亡的民眾是遭到另一名抗議者射殺，並不是警方向他開槍的。
抗議起於，20日晚間一名43歲男子凱斯（Keith Lamont Scott ）在北卡羅來納州大學附近遭到警方槍殺死亡。凱斯家人表示，事發時，凱正坐在車上看書，身上並沒有武器，等著接兒子放學。
不過這一說法稍後遭到警方在記者會上反駁表示，他們在現場並沒有找到任何書籍。凱斯手上不僅有槍，而且他還不聽員警放下武器的警告。警方說：「員警在現場給出的指示清晰明確，音量大到現場的目擊者都聽得到。」他還呼籲民眾不要以抗議之名，毀壞他人財物或犯下任何罪行。因為凱斯此舉被警方視為威脅，所以警方才向他開槍。
開槍的黑人員警文森(Brentley Vinson)現已遭到強制休假，等待案件進一步釐清。
目前為止，抗議仍在進行，混亂場面仍未被控制住，就連CNN記者在現場報導時，也遭到抗議民眾制壓。
白宮針對此抗議表示，歐巴馬也致電Charlotte市長表達慰問之意，並要求他隨時更新、回報最新消息。
(中時電子報)
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