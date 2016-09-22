曹璐與曹世鎬將退出綜藝我們結婚了

我要評比

南韓MBC表示，女團FIESTAR成員曹璐與諧星曹世鎬最近錄製了綜藝節目「我們結婚了」，兩人將於24日播出後退出該節目。

南韓「體育朝鮮」今天報導，曹璐和曹世鎬於3月5日參演綜藝節目「我們結婚了」第4季。因兩人都姓曹，所以被粉絲稱為「吐槽（two曹）夫婦」。

報導說，兩人在節目中展現的率真態度逐漸感動了觀眾，也受到他們的支持，帶來不少笑料。

尤其是，中國大陸苗族出身的曹璐與南韓藝人曹世鎬超越國界的「愛情」，受到觀眾的稱讚。

據報導，最近「我們結婚了」第4季收視率從3%上升到5%，曹璐與曹世鎬也迎來各自事業的巔峰。曹璐已確定演出MBC新劇「Missing 9」（原名：Picnic），飾演劇中女團Blue Angle的中國成員「蔡敏」一角，正式跨界以演員出道。1050922

(中央社)