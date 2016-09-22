北市府稽查補習班 17家未立案
台北市政府今年1月至8月針對北市補習班進行聯合稽查，發現有17家未立案，已發函糾正並要求立即停辦。
台北市有約2622間補習班，為了強化補習班班務管理及公共安全，北市府法務局、教育局、消防局及建築管理工程處等單位，進行聯合稽查，今天召開記者會宣布查核結果。
北市主任消保官何修蘭說，今年1月至8月查核240間補習班，前3名違規項目為未備教師名冊、契約及收據不符規定和班址違規，違規補習班已全數限期改善，並複查合格。
北市教育局表示，這次也查獲17家未立案補習班，其中一家由於連續查到2次違規，也依法開罰新台幣7萬元。
教育局指出，每年教育局受理補習班消費爭議約400件至500件，又以電腦類及語言類補習班最多，包括消費者終止契約後，業者要求返還贈品；業者販售終身課程；每期收費不一致等爭議，如果遇到這類問題，可撥打1950專線尋求協助。1050922
(中央社)
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