為金孫吃健康 ！阿公培育「淡水自然雞蛋」超美味

阿公李鎮榮為了5個愛吃雞蛋的孫子，利用自家大屯山腳下的田野環境，提供一個友善的飼養空間，讓母雞們生產的雞蛋顆顆飽滿。（新北市農業局提供）

家住淡水後寮的阿公李鎮榮，為了5個愛吃雞蛋的孫子，利用自家大屯山腳下的田野環境，提供一個友善的飼養空間，讓母雞們生產的雞蛋顆顆飽滿，口耳相傳下供不應求。

李鎮榮採人道友善飼養，注重環境品質，每平方公尺只養4隻雞，更將飼育環境模擬自然條件，雞隻與菜園共生的飼養環境，讓攀爬的絲瓜藤遮陽消暑降低溫度，溫室內種植蔬果、底層養雞，飼養過程不添加任何藥物，靠雞隻本身自體之免疫力抵抗病毒入侵，生長過程添加自製養生紅麴及乳酸菌，促進消化提升免疫力，雞隻健康有活力，所生產的雞蛋，每一顆都是阿公的愛心。

李鎮榮採人道友善飼養，注重環境品質，每平方公尺只養4隻雞，更將飼育環境模擬自然條件，雞隻與菜園共生的飼養環境。（新北市農業局提供）

李鎮榮表示，建立一個讓母雞群們能夠走動、追逐的飼養空間，並以天然麥草和自己田裡種的青菜餵食。經過不斷的摸索試驗後，小母雞慢慢的長大，雞隻在健康的環境下成長，生產出來的雞蛋，個個飽滿結實，打開蛋黃飽滿Q彈，呈現亮黃色，吃起來沒有腥味。現在的雞蛋越來越多，不僅祖孫的感情越來越好，還將雞蛋與親友分享，並鼓勵鄰近的農友一起加入友善飼養行列。

農業局表示，國人每人每年平均消費近300顆雞蛋，可說是最受歡迎的食材，也是便宜、美味的營養來源。為改變傳統蛋雞高密度飼養方式，農委會已公告「雞蛋友善生產系統定義及指南」，農業局亦鼓勵業者改採低密度較友善方式飼養。對友善雞蛋有興趣的民眾可洽後寮6號農場，聯絡電話：0931037193。

(中時電子報)

阿公李鎮榮生產出來的雞蛋，個個飽滿結實，打開蛋黃飽滿Q彈，呈現亮黃色，吃起來沒有腥味。（新北市農業局提供）