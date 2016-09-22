MLB》單局挨4轟 田中照拿14勝

單局被敲4轟的田中將大一臉無奈。（美聯社）

「神之子」田中將大今天感受到光芒的長程炮火，在3局下先被首名打者威爾生敲出全壘打，兩出局後再遭隆格利亞、米勒、布瑞德狄克生敲出「背靠背靠背」的3連轟，所幸這單局4轟都是陽春炮，洋基靠前兩局打下的7分基礎，最終仍以11比5擊敗光芒，田中也拿下本季第14勝。

光芒強打隆格利亞繼續將個人單季最多全壘打紀錄推升到36轟，這也是光芒隊史第3次擊出「背靠背靠背」全壘打，以及首次單局4轟。不過光芒打線面對田中的6局先發，也只靠全壘打拿下這4分而已。

(中時電子報)