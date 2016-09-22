日研究新爆 豐臣秀賴將叛將推落城下
京都（Kyoto）的日本國際文化研究所（International Research Center for Japanese Studies）今日發表最新研究，發現在荷蘭東印度公司（VOC）的文書紀錄中，大坂城（即現在的大阪城）主豐臣秀賴（Toyotomi Hideyori）在城內起火前將數名欲叛逃德川家的大名推落城牆，過去日本方面從未有此記載。
據《日本經濟新聞》報導，日本國際文化研究所的斐德烈副教授（Frederik CRYNS）在當時荷蘭東印度公司駐京都人員呈報長崎（Nagasaki）館長的書信中，有對於1615年大坂夏之陣與大坂城淪陷相當詳實的紀錄，文書中居然出現讓人驚訝的紀錄，「秀賴身邊數位大名為求赦免，欲前往德川家康（Tokugawa Ieyasu）居所，在逃亡前遭秀賴自大坂城牆上推落而死。」這個記載是日本對大坂城的歷史書寫中從未有過的，讓人相當震撼。
大坂夏之陣是日本終結戰國時期的最後戰役，當時的豐臣家和已受封征夷大將軍開府的德川家在處理流浪武士問題引起衝突，在1615年夏季點燃戰火，大坂城內的豐臣家幾乎已是彈盡援絕、城外護城河亦早被填平而險可守，但在真田幸村等猛將的支撐下，15萬德川軍對上6萬名流浪武士的豐臣軍，對戰近2個月大坂才淪陷。最後在淪陷前，據日本記載豐臣秀賴與母親淀君是放火焚燒城池後切腹自盡，其子國松亦被處死，豐臣家就此滅亡。
荷蘭東印度公司自1600年意外因擱淺抵達九州後，1609年正式得到已開創江戶幕府的將軍德川家康特許貿易，以平戶港（Hirado）作為基地，後在1641年因鎖國政策被強制遷往長崎出島（Dejima）。直到明治維新重新開埠，共長達2世紀的時間獨占日本的「南蠻貿易」（Nanban trade），更成為江戶時代日本唯一的西洋知識與商品窗口，「蘭學」（Rangaku）一直是日本歷史上相當重要的組成。
這份東印度公司駐京都人員的報告，橫跨33年（1601-1633）的時間，共有524篇。由於此時的荷蘭人仍被允許在日本自由經商和旅行，對於日本戰國末期至江戶幕府初期的政治、外交、經濟與風俗文化有相當豐富地記載，也成為研究者和大眾能透過外國人的觀點，試圖還原當時的時空背景和市井小民的生活狀況，是一個非常珍貴的歷史資料。
(中時電子報)
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