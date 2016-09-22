上節目3男輪番問她性問題 港女星痛哭：可告他們性騷擾？
港女星許芯悅（Katie ）2013年曾因節目宣傳過火，引發「絕望港女事件」慘遭網友撻伐，甚至揚言要封殺她，近日她參加ViuTV的相親節目《脫獨工程》再度成為話題人物，因她在節目上輪流遭3位男來賓詢問露骨問題，讓她當場直接崩潰淚崩，事後她在臉書痛訴「更誇張的對話被剪掉了！」
許芯悅近日加入ViuTV的真人實境節目《脫獨工程》，被節目安排與3位來賓相親，但她在與他們見面之前，已先和其他女來賓見面，不過相處過程似乎並沒有很愉快，頻頻問她犀利問題，甚至有人大膽問她關於性方面的事情，最後她自曝還是處女，卻仍沒被放過。再輪到3男後他們繼續發問相似問題，更質疑許芯悅說話欠真誠，讓她感到滿腹委屈，當場崩潰落淚。
在節目播出之後，由於內容問題在網路上引發熱議，許芯悅在臉書發文紓壓，透露自己出生在傳統家庭，表示「性」在家中是禁忌，若不是她不停被逼問，她絕對不會做出回答，之後她話鋒一轉，提到節目裡的3位來賓，指控他們話題都圍繞著性再轉，更誇張的對話被剪掉未播出，「他們露骨地問了幾次不性交、可否手交口交的問題，其實我可否告他們性騷擾？」
文章一出網友矛頭全指向3位男來賓，紛紛痛斥他們行為跟變態一樣，留言安撫許芯悅要勇敢振作。而當此事在網路發酵後，她再度發文回應網友，事後她也否認發文是砲轟ViuTV，澄清節目監製當時已出言訓斥男來賓，只是他們卻依然故我的不尊重她，雖然後來男來賓在節目中有向許芯悅道歉，但仍然未能使事件平息。
(中時電子報)
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