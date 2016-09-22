想當龐德？英國情報單位軍情6處狂徵千人

軍情6處的倫敦總部。（中央社）

007電影《空降危機》劇照。左為丹尼爾克雷格飾演的情報員龐德，右為珠蒂丹契飾演的MI6負責人M夫人。（美聯社/索尼影業）

嚮往詹姆斯龐德的情報員生涯嗎？現在機會來了，英國秘密情報單位軍情6處（MI6）將在2020年之前大舉招募新血，增加近千名員工。

據了解。軍情6處目前員工約2500人，但現在他們預計要擴編員額到近3500人。如此大規模的徵人，是為了因應資訊科技、互聯網的快速發展。

英國BBC《新聞之夜》報導，但未來情報人員要面臨如何不讓身分，因為網路普及和臉部辨識科技進步而曝光的挑戰。

「軍情6處」處長楊格爾（Alex Younger）在美國華府出席公開活動，中央社報導，他表示，資訊革命已徹底改變情報工作的環境，再過5年將只有2種型態的情報單位，一種是認清事實並蓬勃發展，另一種是完全不了解現實，他決心要讓MI6成為與時俱進的情報單位。

楊格爾並說，前美國中央情報局員工史諾登（Edward Snowden）公布機密文件，已破壞情報單位與科技公司之間的互信，「我們招聘情報人員要求必須有最高的道德規範」，「情報單位可能是國與國之間最重要的溝通管道」。

(中時電子報)