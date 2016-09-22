人妻曬特製婚戒 福原愛甜喊：真的好喜歡
台灣桌球好手江宏傑與日本桌球名將福原愛昨(21日)公開結婚喜訊，福原愛身穿傳統和服、頭戴花飾，與江宏傑甜蜜秀婚戒，兩人婚戒是由江宏傑為福原愛所設計，獨一無二的桌球造型鑽石婚戒，象徵滿滿愛意。
「傑愛」1日已登記結婚，成為人妻的福原愛今凌晨在微博曬出婚戒，甜謝老公設計獨特婚戒「今天第一次正式帶(戴)了，真的好喜歡、很漂亮，我是唯一，寶寶開心」，字裡行間藏不住新婚的甜蜜。
江宏傑為嬌妻設計獨一無二的桌球婚戒，他在微博表示：「設計概念是關於我們生活、我們愛情故事訂製的戒指，我感覺比起自己買回來有更大意義」，而今下午江宏傑與福原愛將在台舉辦記者會說明。
(中時電子報)
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