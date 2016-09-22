MLB》45戰19轟 洋基超級新秀G.桑契斯創最快紀錄

G.桑契斯在2局下敲出3分紅不讓。（美聯社）

洋基超級新人G.桑契斯22日繼續上演驚奇之旅，在光芒的純品康納球場轟出單場雙響炮。這是桑契斯連續第4戰開轟，也創下最快19轟的大聯盟新猷，今天只是桑契斯大聯盟生涯第45場出賽而已！

根據大聯盟紀錄，從來沒有8月1日之前沒敲出全壘打的打者，該季最後能有19轟以上。

儘管出賽場次有限，23歲的桑契斯看來已是美聯新人王的最大熱門，畢竟「棒球之神」貝比魯斯在1927年敲出單季60轟時，不過平均每9個打數敲出1轟，桑契斯現在卻是每8.7打數就能打出全壘打！

(中時電子報)