瑤瑤成富商狩獵對象 自曝香港知名富二代邀遊艇開趴

瑤瑤自嘲娃娃臉不是富商的喜歡的類型，但實際上超搶手，香港知名富二代、台灣名富商等，都曾捧高價想跟她見面互動。(中時資料照片)

身材姣好、臉蛋俏麗的26歲女星瑤瑤(郭書瑤)，18歲出道至今8年，不僅一肩扛起家計，更在演藝圈努力闖出好成績，現在已是戲劇、唱片、綜藝三棲的全能型藝人，而即便不是名模身材，但她清甜的形象也相當受富商歡迎，經紀人透露曾有富二代捧百萬酬庸，找瑤瑤上遊艇快樂開趴，但都遭她拒絕，甚至曾經「打臉」牽線的中間人。

據《蘋果日報》報導，瑤瑤曾自嘲長了一張娃娃臉，不是富商們的菜，但結果根本超搶手！經紀人爆料，曾有名香港知名富二代，透過中間人找上瑤瑤，一手奉上可觀酬勞，一邊以「私人遊艇」作為誘因，積極邀她到香港一遊，但立即被回絕，也有台灣知名富商邀她到私人招待所吃飯，價格隨便她開，但被經紀人擋下，而瑤瑤本人則接到過網友臉書私訊，對方替富商牽線，開高價找她出國伴遊，結果被瑤瑤打槍：「你不能好好找一份工作嗎？」，沒想到對方神回：「「每個人有不同的需求」，讓她哭笑不得。

不賺這種錢的瑤瑤不僅對愛情忠貞，而且向來顧家，她16歲喪父，之後為了扛起家庭生計，因此休學兼三份工，之後拍廣告進演藝圈工作，她曾一度怨嘆父親走得太早，讓青春正盛的她無法安心念書，生活全走了樣，但同時她也對爸爸感到抱歉，因為在爸爸離世前，父女倆曾大吵一架，她想學跳舞，但爸爸不准，之後爸爸寫信自責沒能力讓她做想做的事，談及此事，瑤瑤忍不住眼眶泛紅，後悔小時候不懂事，竟跟老爸吵這種事情，而這些年每每看見朋友結婚，瑤瑤常幻想若自己結婚時，能由爸爸牽著她的手進禮堂該有多好，但如今也只能羨慕而永遠無法如願了。

(中時電子報)