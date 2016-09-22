瑤瑤成富商狩獵對象 自曝香港知名富二代邀遊艇開趴
身材姣好、臉蛋俏麗的26歲女星瑤瑤(郭書瑤)，18歲出道至今8年，不僅一肩扛起家計，更在演藝圈努力闖出好成績，現在已是戲劇、唱片、綜藝三棲的全能型藝人，而即便不是名模身材，但她清甜的形象也相當受富商歡迎，經紀人透露曾有富二代捧百萬酬庸，找瑤瑤上遊艇快樂開趴，但都遭她拒絕，甚至曾經「打臉」牽線的中間人。
據《蘋果日報》報導，瑤瑤曾自嘲長了一張娃娃臉，不是富商們的菜，但結果根本超搶手！經紀人爆料，曾有名香港知名富二代，透過中間人找上瑤瑤，一手奉上可觀酬勞，一邊以「私人遊艇」作為誘因，積極邀她到香港一遊，但立即被回絕，也有台灣知名富商邀她到私人招待所吃飯，價格隨便她開，但被經紀人擋下，而瑤瑤本人則接到過網友臉書私訊，對方替富商牽線，開高價找她出國伴遊，結果被瑤瑤打槍：「你不能好好找一份工作嗎？」，沒想到對方神回：「「每個人有不同的需求」，讓她哭笑不得。
不賺這種錢的瑤瑤不僅對愛情忠貞，而且向來顧家，她16歲喪父，之後為了扛起家庭生計，因此休學兼三份工，之後拍廣告進演藝圈工作，她曾一度怨嘆父親走得太早，讓青春正盛的她無法安心念書，生活全走了樣，但同時她也對爸爸感到抱歉，因為在爸爸離世前，父女倆曾大吵一架，她想學跳舞，但爸爸不准，之後爸爸寫信自責沒能力讓她做想做的事，談及此事，瑤瑤忍不住眼眶泛紅，後悔小時候不懂事，竟跟老爸吵這種事情，而這些年每每看見朋友結婚，瑤瑤常幻想若自己結婚時，能由爸爸牽著她的手進禮堂該有多好，但如今也只能羨慕而永遠無法如願了。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。