轉投資經理人棄優存 退輔會：8/1開始

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改革轉投資事業領雙薪爭議，國軍退除役官兵輔導委員會事業管理處長楊駕人今天表示，高階管理人從8月1日就職時，就簽同意書放棄優存。

立法院國防外交委員會上午邀退輔會業務報告，李翔宙出席報告並備詢。李翔宙表示，為改革轉投資事業高階經理人遴選機制及杜絕雙薪爭議，參照公教人員相關規定，針對支領軍職退休俸、優惠存款利息者，應於就任時辦理自願停支，離職後恢復支領。

民主進步黨籍立委蔡適應質詢時關切，停領優惠存款何時開始？退輔會表示，8月1日就職就簽。至於有哪些高階管理人適用這項規定，楊駕人說，新上任的管理人共12名。

根據退輔會資料，包括欣欣客運董事長、欣湖天然氣公司副總經理、欣隆天然氣公司董事長、欣桃天然氣公司副總經理、欣嘉石油氣公司董事長、欣屏天然氣公司總經理、泛亞工程公司董事長、榮民製藥公司總經理、國華欣業公司總經理、欣欣大眾公司總經理、榮民公司董事長和總經理，其中軍職人員共有7位，這7位也於就職時放棄優存。

退輔會也正在研修投資事業機構高階經理人績效考評要點，加強績效考核、留優汰劣，促進整理經營效能。1050922

(中央社)