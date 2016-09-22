立委幫台鐵闢財源想辦法 列車賣免稅品
民進黨立委鄭寶清今天幫台鐵想了一個開闢財源的辦法，建議在太魯閣及普悠瑪列車上賣免稅品。交通部次長王國材認為鄭寶清的想法很有創意。
立法院交通委員會今天安排台鐵報告「合理人力分配暨員工權益檢討」。
鄭寶清表示，台鐵應該想辦法開源，好好活化資產，增加員工福利。
鄭寶清認為，台鐵不太會做生意，先前推出的Hello Kitty彩繪列車的車上座椅頭巾被偷，台鐵為何不將頭巾變成可出售的商品？另Hello Kitty列車長娃娃，網路上賣到每個新台幣1300多元，台鐵卻只賣699元。
鄭寶清也建議，台鐵可仿市區免稅店模式，在太魯閣號及普悠瑪號上賣免稅品，外國旅客憑護照就可購買，也可選擇先消費，再到機場取貨。
交通部政務次長王國材認為鄭寶的想法很有創意，也很認同，但表示目前最重要的是先解決台鐵人力不足問題。
最近，台鐵司機員及運務人員紛紛抗爭，盼爭取合理休假及待遇。1050922
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。