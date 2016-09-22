立委幫台鐵闢財源想辦法 列車賣免稅品

民進黨立委鄭寶清22日幫台鐵想了一個開闢財源的辦法，建議在太魯閣及普悠瑪列車上賣免稅品。交通部次長王國材（左）認為鄭寶清的想法很有創意。中央社記者吳家昇攝 105年9月22日

民進黨立委鄭寶清今天幫台鐵想了一個開闢財源的辦法，建議在太魯閣及普悠瑪列車上賣免稅品。交通部次長王國材認為鄭寶清的想法很有創意。

立法院交通委員會今天安排台鐵報告「合理人力分配暨員工權益檢討」。

鄭寶清表示，台鐵應該想辦法開源，好好活化資產，增加員工福利。

鄭寶清認為，台鐵不太會做生意，先前推出的Hello Kitty彩繪列車的車上座椅頭巾被偷，台鐵為何不將頭巾變成可出售的商品？另Hello Kitty列車長娃娃，網路上賣到每個新台幣1300多元，台鐵卻只賣699元。

鄭寶清也建議，台鐵可仿市區免稅店模式，在太魯閣號及普悠瑪號上賣免稅品，外國旅客憑護照就可購買，也可選擇先消費，再到機場取貨。

交通部政務次長王國材認為鄭寶的想法很有創意，也很認同，但表示目前最重要的是先解決台鐵人力不足問題。

最近，台鐵司機員及運務人員紛紛抗爭，盼爭取合理休假及待遇。1050922

(中央社)