迷你足球城市冠軍盃 開放免費報名

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中華民國迷你足球協會為了推廣基層幼童足球運動，將舉行首屆Mini Soccer迷你足球城市冠軍盃，22日中午開始報名，主辦單位表示，賽事報名費一律免費。（享動行銷提供）中央社記者李宇政傳真 105年9月22日

中華民國迷你足球協會為了推廣基層幼童足球運動，將舉行首屆Mini Soccer迷你足球城市冠軍盃，今天中午開始報名，主辦單位表示，賽事報名費一律免費。

主辦單位表示，這個專屬孩子的迷你足球賽，10月15、16日高雄站在大魯閣草衙道，以及10月22、23日台北站在台北市立大學博愛校區登場。

Mini Soccer迷你足球城市冠軍盃，結合5人制足球賽事規則及Mini Soccer足球場地所具備的特色，場地無界外規定、範圍較小，以及賽事無傷不間斷，讓賽事節奏更加精采刺激，考驗小球員攻防轉換的速度。

報名詳情可上官方網站：http://www.eventpal.com.tw/minisoccer.html。1050922

(中央社)