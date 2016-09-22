讓蕭曉玲恢復教職 柯：導正不正義程序
前北市中山國小教師蕭曉玲控告教育局不當解聘，雖經法院判決敗訴、駁回，現任市長柯文哲仍決定撤銷當初的解聘。柯今天出席災害國際研討會後對此表示，發現開除蕭的過程不太符合程序正義，他不認為蕭曉玲是乖乖牌老師或溫良恭儉讓，甚至有時候看起來還覺得「蠻煩人」的，但容忍是自由的基礎，不能看這個人很討厭或要體察上意就開始「整」她，這樣不好。
媒體質疑這項決定是否會有法律問題？柯文哲說，為了讓此事「翻盤」，的確就開始追究當年哪些人做錯哪些事，不是他喜歡的態度。這個案子可以讓台灣社會去討論，他不認為雙方都是對或錯，現在只是導正程序不正義的過程，只是撤銷教育局核准的教師撤職令，至於後面怎麼處理，還是回到原點。
柯文哲說，一開始行政法院都判決確定，監察院再來函糾正北市府，當時看了就「呆掉」，後來政風處開個公聽會、把過程釐清，發現程序有問題，其實公務機關大家也不太想負責任，再行文給法務部，法務部說請北市府自行酌處，還是要自己做決定。他說，這案子紛紛擾擾9年，就讓它結束，希望台灣社會走向依法行政的方向。
也因為蕭曉玲這個案子，柯文哲說，北市府把不適任教師處理原則流程圖都重定，甚至針對性侵、家暴還有不同版本，不同的不適任老師有不同處理流程，確認將來處罰任何人有程序正義，這樣被處罰的人也不會不服氣。
(中時)
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