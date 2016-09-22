價格隨意 英第一家「垃圾」食品超市開張
對無法填飽肚子的人來說，過不過期可能不是考慮的第一選項，止飢才真正重要。
為了照顧有困難的民眾，加上減少英國每年製造的上千萬噸廢棄食品，「真垃圾食品計畫」（The Real Junk Food Project，TRJFP）在里茲（Leeds）附近的帕德西（Pudsey）開了英國第一家「垃圾食品」超市，至於食品的價格，就由顧客看自己的狀況隨意支付，讓受到幫助的人不會覺得在接受施捨，但也不至於負擔不起。除了隨意付款外，顧客也能用勞力和時間來換取食物。
「我們收到過多的食品，沒辦法讓它們不腐敗，」TRJFP創辦人史密斯（Adam Smith）告訴《赫芬頓郵報》（The Huffington Post），「後來我們就開了向大眾開放的倉庫，結果立刻獲得成功，這是無心插柳。」
為了減少食物浪費，TRJFP接受各方捐贈的剩餘食品，其中包括食物銀行、餐廳，咖啡館與食品攝影師等。而有些食品，甚至直接來自大型超市。
儘管部分食品過期，但TRJFP還是很小心，供應的是低風險，過期不久的食品。他們認為，才差一分鐘就過最佳賞味期的食品，並沒有丟掉的必要。而蔬菜只要沒爛，就還是可以吃。
史密斯希望，未來能將這類超市推廣到全英國，最後甚至推廣到全世界，以餵飽世人。
(中時電子報)
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