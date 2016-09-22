馮明珠爭議 立委批故宮處理動作太慢

對於前國立故宮博物院院長馮明珠卸任三個多月即接任北京故宮研究院顧問的爭議，故宮院長林正儀今日接受立委質詢時表示，由於院長牽涉故宮業務機密層次較廣，若擔心可能洩漏業務機密，僅有院長本身需要列管，副院長以下到其他管員都不需要。

而當民進黨立委吳思瑤詢問林正儀，他認為馮明珠適不適合出任北京故宮研究院顧問時，林正儀則說：「個人覺得不適合出任這個職務。」

在今天的立法院教育及文化委員會中，立委不分朝野，砲口一致對準馮明珠接任北京故宮研究院顧問的爭議。國民黨立委柯志恩詢問林正儀，是否會擔心洩密？林正儀表示：「就業務機密方面，的確會擔心洩密，因為院長牽涉的業務較廣，例如文物的機密造冊、保存等。」

林正儀表示，陸委會9月10日發新聞稿後，故宮已正式發函給馮明珠，希望他能在9月25日前正式回覆，而馮明珠已經於9月13日回國。國民黨立委吳志揚則反問林正儀，文化部已經將限制改為一年，但現在故宮的限制還未改變，仍然是三個月，萬一馮明珠又出國怎麼辦？吳志揚說：「馮明珠臉書上也顯示，18、19號的時候他曾回故宮看展覽。你們太鬆散、太慢了。」

林正儀則表示，由於利益迴避，他不便直接更改年限。目前各處室主管已開過會，但還未決定如何制定。而馮明珠方面，還是希望循正式管道聯繫。民進黨立委吳思瑤認為，雖然需要利益迴避，但不應該因為當院長要迴避就不處理。「若不是為了自己的利益，院長有權限去處理，該做就做。」

依照「兩岸人民關係條例」，退職政務官在退職未滿3年之內，尤其出入境中國大陸，都要經過審查會，許可後才能成行，但3年的期限可由原機關依期所涉及的國家機密及業務性質來增減。今年5月，前院長馮明珠便依照這條規定，以未涉及國家機密和業務性質為由，縮短為3個月。因此自8月19日之後，馮明珠進出中國大陸就不需要和故宮及陸委會等相關單位報備。

陸委會則在9月10日時發布新聞稿，表示就縮短赴陸管制期間部分，有違應自行迴避之規定，將由故宮依法撤銷原處分，重新核列管制期間。

(中時)