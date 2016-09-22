台要求遮蓋太平島衛星圖像 谷歌：正在考慮

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外發現西北側海岸新形成一由4個巨型三爪結構，以半月形包圍組合而成的臨海陣地。(圖擷取自Google Earth)

國防部長馮世寬（左一）、海巡署長李仲威(右一)20日在立院表示，太平島新神秘結構體涉及機密，不便說明。（姚志平攝）

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外拍到西北側海岸出現新神秘結構體，國防部、海巡署表示涉及機密不便說明。Google證實，已收到台灣政府要求蓋掉太平島衛星圖像，目前正在考慮。

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外發現西北側海岸新形成一由4個巨型三爪結構，以半月形包圍組合而成的臨海陣地。從空中俯瞰，這4個三爪型結構看起來像消波塊，但光是一個結構體就比島上其他40砲陣地工事大上5、6倍。

針對太平島增設神秘結構體，國防部長馮世寬20日在立法院表示，島上所有軍事設施及用途都是機密不便說明，太平島有堅強防衛能力。

立委王育敏詢問海巡署長李仲威，各國重大設施、工程與重要城市都可要求Google把照片模糊化處理，這次政府是單就太平島向Google反映，還是其他都已盤點一併要求處理？李仲威回應，就海巡業管項目，已經處理了。

王育敏追問，那國防部呢？馮世寬說，他們也準備這麼做，會回去研究後，再給相關的單位指令。

(中時)