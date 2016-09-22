私校修法打假球 教團轟民進黨縱容

高教工會針對全國110所私立大專院校105學年度獎補助款的調查結果，共有64、超過一半的私立大專院校，因為獎補助經額超過補助門檻，無須受到公益董事監督。（余祥攝）

某私立技術學院教師踢爆，私校連大學生選書都要「一條龍」，規定學生一定要選擇董事會旗下書商，圖利近千萬元，近年私立學校弊端叢生，雖立法院上會期初審通過私立學校法「有條件設立一席公益董事」，但高教工會統計，超過一半、64所私校完全無須受到公益監察人的監督，讓修法形同打假球。

日前立法院初審通過私校法，每年領取政府補助達4000萬以上的科技大學、技術學院、專科學校或是6000萬元以上的私立學校，才能增設一名公益董事與公益監察人；但民團希望增設勞工董事、公開董事會會議紀錄、私校退場黨產歸公等，都遭到立院教委會否決。

高教工會針對全國110所私立大專院校105學年度獎補助款的調查結果，共有64、超過一半的私立大專院校，因為獎補助經額超過補助門檻，無須受到公益董事監督，而這64間學校，有許多都是董事會、高層曾發生校產當私產、違法欠薪、校長販賣假學歷等的學校，體質有問題的學校，領取的補助款往往較少，但竟然因此就不受私校法的管制。

政大法律系教授林佳和表示，用經費補助作為是否設立公益董事的思維非常奇怪．各黨立委認為私校需要受到保護，卻又用經費補助當門檻根本是雙重標準，保障學校不受學校任意干預，這才是法律保障私人興學的宗旨。

再者，林佳和說，連私人財產設立的公司都有獨立和外部董事，但公益性這麼強的私立學校卻不用受到監督，大學自治不是讓學校取得逃避法律規範的理由，學校更不是高層的全部財產，應該廣納各界意見。

高教工會宣布，若教育部和立法院教委會遲遲不正面回應，將在教師節當天發起由第一線的大專教職員工「給新政府的教育政策逐一打分數」，要求執政者正視基層師生的不滿。

(中時)