立委建議退輔會組職棒第5隊 李翔宙表示贊成

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對於立委蔡適應在質詢中建議退輔會應支持一支棒球隊甚至進軍職棒，退輔會主委李翔宙表示贊成、支持。（姚志平攝）

「台灣巨砲」陳金鋒引退，全台球迷為之不捨。由於陳金鋒曾受到榮工棒球隊栽培，民進黨立委蔡適應建議，退輔會轉投資事業最多，應再支持恢復組一隻棒球隊，甚至進軍職棒，成為第5隊，退輔會主委李翔宙則表示贊成、支持。

立委蔡適應說，陳金鋒、黃平洋及陳義信等傑出的職棒選手，過去都曾接受「榮工棒球隊」栽培，但榮工球隊2006年正式結束，非常可惜。

蔡適應表示，陳金鋒、黃平洋與陳義信，過去都是榮工棒球隊培育出來的選手，但榮工球隊2006年正式結束，非常可惜，陳金鋒能成為棒球英雄，退輔會功不可沒，台灣許多棒球選手，是從榮工棒球隊培養出來。

蔡適應認為，退輔會轉投資事業最多，應再支持恢復榮工棒球隊，甚至進軍職棒。如果退輔會有意願，邀請轉投資事業支持職棒第5隊，包括軍中優秀人才，都可以參加榮工棒球隊，戰力可能是屬一屬二。

(中時)