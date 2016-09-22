人犯脫逃搶計程車 法院門口逮回

王姓毒蟲21日通緝到案被解送高雄地檢署，在偵查庭趁要閱覽筆錄時奪門脫逃，於法院門口搶排班計程車時被法警圍捕逮回。（翻攝爆料公社）

王姓毒蟲21日通緝到案被解送高雄地檢署，在偵查庭趁要閱覽筆錄時奪門脫逃，於法院門口搶排班計程車時被法警圍捕逮回。（翻攝爆料公社）

34歲王姓男子因毒品罪被判1年8月定讞逃亡，21日被鼓山警分局逮獲，解送高雄地檢署後。昨下午3時許，檢察官開偵查庭時，因另以搶砲案被告身分訊問他，依刑事訟訴法不得拘束王男人身自由、以利陳述，法警將手銬、腳鐐解開後，王男即趁閱覽筆錄奪門而逃，但在法院門口搶計程車時，被3名法警逮回。

高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明表示，依《檢察機關法警戒護人犯使用手銬戒具應行注意要點》，為落實刑事訴訟法第282條規定，為使被告在法庭得以自由、充分陳述，不得施用戒具，因此法警在王男於1樓第6偵查庭開庭時，將他的手銬、腳鐐解開。

身材魁梧的王男高180公分，昨趁法警忙著印筆錄要給他閱覽簽名時，一把拉開偵查庭門鎖奪門而逃，並在法院門口試圖搶奪1輛排班計程車，但隨即被3名法警圍捕逮回。

據了解，王男除應執行的毒品罪外，另涉及槍砲罪，因不想被關所以逃亡多時，昨天應該是通緝到案後，必須立即發監，所以趁隙脫逃，另涉及《刑法》脫逃未遂罪，雄檢將另行偵辦。

(中時)