人犯脫逃搶計程車 法院門口逮回
34歲王姓男子因毒品罪被判1年8月定讞逃亡，21日被鼓山警分局逮獲，解送高雄地檢署後。昨下午3時許，檢察官開偵查庭時，因另以搶砲案被告身分訊問他，依刑事訟訴法不得拘束王男人身自由、以利陳述，法警將手銬、腳鐐解開後，王男即趁閱覽筆錄奪門而逃，但在法院門口搶計程車時，被3名法警逮回。
高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明表示，依《檢察機關法警戒護人犯使用手銬戒具應行注意要點》，為落實刑事訴訟法第282條規定，為使被告在法庭得以自由、充分陳述，不得施用戒具，因此法警在王男於1樓第6偵查庭開庭時，將他的手銬、腳鐐解開。
身材魁梧的王男高180公分，昨趁法警忙著印筆錄要給他閱覽簽名時，一把拉開偵查庭門鎖奪門而逃，並在法院門口試圖搶奪1輛排班計程車，但隨即被3名法警圍捕逮回。
據了解，王男除應執行的毒品罪外，另涉及槍砲罪，因不想被關所以逃亡多時，昨天應該是通緝到案後，必須立即發監，所以趁隙脫逃，另涉及《刑法》脫逃未遂罪，雄檢將另行偵辦。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。