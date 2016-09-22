品田牧場今義賣「幸福袋」，內藏免費餐券

品田牧場今舉辦「幸福袋著走」公益活動，隨袋附贈「品田牧場第二客套餐免費幸福券。(圖／王品集團)

兒童節目主持人的愷樂代言品田牧場公益活動。(圖／王品集團)

為善盡企業社會責任，王品集團旗下日式炸豬排連鎖餐廳「品田牧場」，攜手心路基金會致力投入弱勢關懷救助，於今(9/22)日開賣幸福提袋，並請到兒童節目主持人的愷樂代言，宣誓公益活動起跑，也順便為愷樂驚喜慶生。

品田牧場今年突破以往傳統，首次推出一式兩款的公益提袋，邀請入選2016年義大利波隆納插畫展的新銳插畫家Cindy Wume（吳欣芷）操刀，利用簡潔的線條結合柔和的小動物角色，描繪童趣幸福氛圍。品田牧場並將義賣數量加碼至18,000組，隨袋附贈「品田牧場第二客套餐免費幸福券」所釋出的優惠餐費也逾648萬元。

品田牧場協理陳裕昌表示，品田牧場相信在愷樂姐姐的愛心號召下，搭配Cindy Wume的療癒插畫，今年一定能達成銷售目標，創下歷年新高的活動善款金額460萬元，嘉惠心路基金會的大小寶貝們。

為了貼近心路基金會大小寶貝們的生活，幸福大使愷樂參加「幸福體驗日」活動，與孩子們一同作提袋拼貼與製作炸豬排。即日起至11月15日，凡加入品田牧場幸福粉絲團並於「幸福體驗日」貼文影片下方分享留言，同時 tag 3位好友，即可抽元氣套餐禮券共20名。另外自

9/22起，momo購物網獨家販售愷樂年度公益代言之幸福提袋，隨袋贈「品田牧場第二客套餐免費幸福券」乙張(NT$259元/組，免運費，公益限定18,000組，售完為止)。

品田牧場推動幸福「袋」著走公益活動至今已5年，今年主題強調「有愛‧無阻礙」。陳裕晶表示，品田牧場每年均傾全體團隊之力，規劃「幸福袋著走」愛心義賣活動，從插畫家遴選到義賣商品設計、通路洽談、公益推廣宣傳等全面向構思與溝通，皆耗時逾半年時間籌畫，期望每次都能為心路基金會創造年度最大的公益成效。

心路基金會成立30年來，專注服務智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙的多重障礙者，除了結合社工、復健和特教等專業服務，也包括孩子在幼兒期的早療服務，以及成年後的就業服務。今年更將服務範圍延伸至離島區域，讓幸福不受地域性阻礙。

(工商)