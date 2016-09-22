黃智賢：沈富雄為蔡英文說項功力無人能及

我要評比

黃智賢(左)，沈富雄(右)。(黃智賢臉書、中時資料照)

前立法委員沈富雄在臉書發文「兩岸僵了」，稱紅、藍聯手譜出一首異型的「一國兩制」變奏曲，將兩岸僵局怪在北京與深藍頭上。名嘴黃智賢批評沈富雄為蔡英文說項功力無人能及，大概所有人包括大陸國家主席習近平都要為民進黨退讓以及讚聲，沈富雄才會滿意。

沈富雄在臉書評論兩岸的僵局現狀，稱小英當然不能對「一中意涵」鬆口，鬆口，統治的基礎就垮了。北京與此地的深藍，所樂見且汲汲營營的，剛好把兩岸推得更遠，紅、藍竟然聯手譜出一首異型的「一國兩制」變奏曲。

黃智賢批評沈富雄為蔡英文說項功力無人能及，「兩岸僵了」，怪在深藍和北京頭上。黃智賢說，沈富雄真是民進黨最佳化妝師。蔡英文跟民進黨的錯，其實根本與大陸無關。

黃智賢說，沈富雄的意思是，當蔡英文堅定地走台獨之路，堅定的洗腦支持者和所有台灣下一代反中仇中。所有反對民進黨的人，要前仆後幾的讓，努力讓民進黨路線走得更好 ?大陸人要拼命來台灣觀光，讓台獨一邊罵他們是四阿六烤乳豬，一邊數鈔票 ?習近平要為蔡英文的台獨之路退讓並掃除障礙 ?洪秀柱也得為蔡英文讚聲 ?

黃智賢表示，習近平和洪秀柱，和想要過幸福生活的千萬台灣人，和過往千千萬萬，為台灣光復，為台灣繁榮進步流血流汗的人，和被日本人殘殺的數十萬台灣人，都要為台獨和蔡英文而扭曲自己，扭曲歷史，抹殺自己，成為台獨的馬前卒。還要拼命讚聲。這樣，沈富雄和台獨才會滿意吧。

以下為臉書全文:

沈富雄為蔡英文說項功力無人能及

沈富雄在臉書寫「兩岸僵了」，把兩岸僵局，怪在深藍和北京頭上。

我忍不住笑了。

沈富雄是前輩，我很不喜歡對前輩不禮貌。

但我總被逼得要就事論事。

批評前輩，望請海涵。

全文並沒有任何創見，也沒有深度剖析。

但為蔡英文解圍的用心，綠營確實應該感念。

沈富雄當然是獨派。

獨派幫綠營說話，一點都不稀奇。

但是做到可以顛倒黑白，倒因為果，功力果真不凡。

1

沈富雄說: 「小英當然不能對「一中意涵」鬆口，鬆口，統治的基礎就垮了。」

這句話，也對，也不對。

小英會不會承認九二共識 ?

我在總統大選之前，在520就職之前，就已經斷言她不會承認。

520之前，我也說，她不會承認，不必有幻想期待。

520就職演說，有蛋頭學者解讀為，蔡英文是對大陸釋出善意。我則直接解鈄她的演說，認為蔡英文完全沒有承認九二共識的跡象。

為什麼我這樣篤定 ?

我早說，因為蔡英文的政治基礎，就是台獨，所以她不會承認九二共識。

為什麼 ?

因為民進黨的中心思想，就是台獨。

而九二共識是甚麼 ? 簡單講，就是說，兩岸都是中國人，中國分裂了，國名呢，大家現在呼嚨一下，暫時彼此讓一步。

這民進黨怎麼能夠忍受 ?

但九二共識，難道不就是中華民國憲法對兩岸現況的框架 ?

蔡英文不承認九二共識， 其實際受不承認中華民國憲法。

正式。

獨派，包括可愛風趣的沈富雄在內，是不承認中華民國憲法的。

是不承認自己是中國人的。

是靠「台灣人不是中國人」這樣的，類宗教精神動員，來凝聚出綠營堅定的， 不計一切的支持力量的。

所以沈富雄說了實話，說了我早就看穿揭穿的實況。

蔡英文絕對不會承認九二共識。

中華民國之慘，之荒謬，在於不承認這個國家的一票人，卻掌握了從中央到地方，從總統府到立法院到釋憲機構，完全控制這個國家。

沈富雄之言，只是明說了我們早就說到爛了的真相。

但沈富雄之錯，在於他認為，民進黨有不承認憲法的權力。

沈富雄在美國幾十年，要不要在美國主張，有不承認憲法的權力試試看 ?

“我是中華民國人，我是中國人，而兩岸是分裂中的國家。”

這是深藍立場嗎 ?

朋友，這叫做中華民國立場。

“我是台灣人，也是中國人。”

這，也是中華民國立場。

而這些，都是沈富雄無法忍受，卻又說不出口的。

2

沈富雄說: 「北京與此地的深藍，所樂見且汲汲營營的，剛好把兩岸推得更遠」。

民進黨把兩岸關係推到極遠，在沈富雄口中，殺人的凶手被他護航逃走，卻抓了路人甲來頂罪。

民進黨從來不希望兩岸關係親近。

是民進黨和時代力量，刻意讓兩岸疏遠。

沈富雄竟然可以指鹿為馬到這般田地 !

是民進黨，堅決反對三通直航，反對陸客，反對ECFA，反服貿，反自經區。

民進黨至今反中。

蔡英文不承認中華民國憲法，不承認台灣屬於中華民國，不承認兩岸是分裂國家。

因為不承認九二共識，造成兩岸關係進入冰凍期。

竟然在沈富雄口中，倒果為因，變成是北京和深藍的錯 ?

馬英九政府交給蔡英文的，是一個兩岸分裂68年來最親近，最和平的兩岸關係。

蔡英文是靠著說兩岸關係會維持現狀，騙到選票的。

結果，只因為民進黨要穩固執政基礎，要聯美日制中，所以絕對不承認自己是中國人。

事實上，執政前就是這樣了。

是誰，執政前勾結太陽花，寧可暴力佔領，也絕對不肯讓服貿協議過關 ?

是誰，執政前，讓未成年上街頭，去捍衛台獨史觀教科書，堅決不認慰安婦 ? 不承認台灣光復 ? 不承認台灣和大陸的關係 ?

不承認中華民國 ?

這每一步棋，都在強化台獨的政治基礎，都在擴大台獨政治教育洗腦，都在確保民進黨永遠執政。

而現在民進黨對兩岸冰凍的說詞，就是說，這是大陸的錯，不是蔡英文的錯。

因為蔡英文的台獨之路，是一邊溫和笑著， 一邊拿刀子捅你， 所以你不可以反抗 ?

蔡英文一刀捅下去的，不是中共。

是中華民國，是兩岸的中國人。

3

沈富雄說: 「北京的空間相對較大，而且操之在我。只是，越沒信心，逼得越緊，操之越急。結果是，適得其反，遲早還要找台階下。」

沈富雄真是民進黨最佳化妝師。

蔡英文跟民進黨的錯，其實根本與大陸無關。

你只要老老實實，忠實的按著妳宣誓就任總統的誓詞， 就天下太平了。

那誓詞不是叫妳要遵守憲法，要捍衛憲法?

難道違憲不是一個總統所犯的，最大的罪 ?

習近平有甚麼空間可以退讓呢 ?

沈富雄的意思是，當蔡英文堅定地走台獨之路，堅定的洗腦支持者和所有台灣下一代反中仇中。

所仇所恨的，不只是中共的中，更是中華民國的中。這就是蔡英文的教科書路線，蔡英文的文化部路線。

讓下一代台灣人，都跟民進黨思想路線完全一致，絕不承認自己是中國人，而且鄙視仇視中國人。

而所有反對民進黨的人，還要前仆後幾的讓，努力讓民進黨路線走得更好 ?

大陸人要拼命來台灣觀光，讓台獨一邊罵他們是四阿六烤乳豬，一邊數鈔票 ?

當習近平在去年講，沒有九二共識，就地動山搖。

習近平要為蔡英文的台獨之路退讓並掃除障礙 ?

蔡英文在台灣推出違反人權和民主的不當黨產條例， 要殲滅國民黨十。

洪秀柱也得為蔡英文讚聲 ?

習近平和洪秀柱，和想要過幸福生活的千萬台灣人，和過往千千萬萬，為台灣光復，為台灣繁榮進步流血流汗的人，和被日本人殘殺的數十萬台灣人，都要為台獨和蔡英文而扭曲自己，扭曲歷史，抹殺自己，成為台獨的馬前卒。

還要拼命讚聲。

這樣，沈富雄和台獨才會滿意吧。

(中時電子報)