疑心情不佳引火 男子80%燒傷命危
苗栗縣公館鄉今天凌晨傳出火警，現場為透天厝2樓房間起火，消防隊員趕往迅速撲滅火勢，不過43歲謝姓男子全身80%燒燙傷，一度失去呼吸和心跳，經插管治療已恢復生命跡象。
苗栗縣消防局凌晨接獲通報，公館鄉鶴岡村一處民宅起火燃燒，有民眾受困屋內，隨即派遣公館、苗栗、特搜分隊前往救援，不過當地為狹小農路，大型消防水車無法進入，只能拉出長約400公尺的水線進行灌救。
搜救過程中，在2樓找到1名男子全身嚴重燒燙傷，救護人員趕忙把人抬上救護車，送往醫院急救，住在1樓的老母親，雖然早一步逃出屋外，但看到兒子傷痕累累被抬出來，整個人癱坐在家門口傷心地掩面痛哭。
協助救火的鄰居表示，傷者謝姓男子雙眼失明，平日以按摩為生，起火當時他「全身著火、連頭髮都燒光了」，衝出房間不斷哀嚎，大家立刻拿出滅火器幫忙救火，但因火勢太猛又燒了起來，直到消防隊員到場才撲滅火勢。
警方調查，謝男有家暴前科，1週前才因為喝酒之後和家人爆發衝突，社會局介入緊急安置妻子和子女，不排除酒後心情不佳引火釀災，但詳細起火原因仍須進一步調查。1050922
(中央社)
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