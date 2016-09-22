廣州今年最大毒品案 多名台籍毒犯落網

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中國大陸廣州市公安局昨天公布一起今年廣州警方破獲的最大一宗毒品案，販毒集團以楊姓台籍嫌犯為首，涉及大洋洲、東南亞等5國、台灣和大陸廣東、福建、江西等3省7市。

金羊網報導，廣州警方宣布，這個以楊姓嫌犯為首，以李姓、陳姓、潘姓和商姓等多名台灣人為核心成員，集運輸、販賣、製造毒品於一體的特大製造販賣走私毒品犯罪集團系列案全線告破。

警方先後逮捕集團成員21人，大陸境內主要嫌犯全部落網。

報導說，一名「白雲快遞小哥」今年3月初向廣州白雲警方提供一條空氣壓縮機內疑似藏有毒品的線索。警方循線層層追蹤，最終查出一個以楊姓台籍嫌犯為首的特大製造販賣走私毒品犯罪集團。

廣州市公安局21日召開記者會公布，楊嫌等3名台籍製販毒品的主嫌及1名重量級的製毒師傅先後落網。警方破獲3個製毒工廠和1個存放毒品的倉庫，共查獲毒品成品約2.1噸，半成品2噸。

警方表示，首先經過兩個多月偵查，專案組鎖定壓縮機的發貨地—東莞虎門，確定虎門某貨運代理服務部商姓台籍老闆和負責運貨到廣州的湖北籍許姓人士有重大作案嫌疑。

警方指出，自去年開始，商嫌與幾名台籍男子合夥運輸內藏毒品的貨物出境。被警方查獲的貨物以及起獲的280多公斤毒品，就是由幾名台籍男子運到商嫌的貨運代理據點，再由商嫌設法運往境外。1050922

(中央社)