柯文哲：蕭曉玲很煩 但還是要依法行政

台北市長柯文哲昨天宣布撤銷前中山國中教師蕭曉玲解聘處分，他今天表示，這是轉型正義很困難的案例，雖然他有時覺得蕭曉玲滿煩的，但還是要確保程序正義、提倡社會寬容的風氣。

蕭曉玲認為，她因反對前市長郝龍斌推出的一綱一本政策，北市教育局在民國97年將她違法解聘，柯文哲昨天宣布撤銷解聘處分，擇他校復職，並補發蕭曉玲9年本薪。

柯文哲上午出席城市網災害小組國際研討會，他會後受訪時表示，蕭曉玲案一開始最高行政法院判決解聘合法確定，但後來監察院再給台北市政府糾正案，「當時看到就呆掉了」。因此政風處開公聽會釐清過程，發現程序上是有一些問題。

柯文哲表示，這是轉型正義很困難的案例，將來台灣實行轉型正義要先確立原則，轉型正義的目的是防止未來再發生同樣的錯誤，因此北市重訂不適任教師處理流程圖，也納入性侵、家暴等處理方式，不同狀況有不同處理流程，確保處罰人時有程序正義，照規則來，被處罰的人也不會不服氣，保證這種事不會再發生。

他說，轉型正義最怕變成一種循環報復，變成勝利者的正義，所以不要再去追究以前人的錯誤，很多人會批評他鄉愿，但如果轉型正義目的是為了追究過去犯的錯誤，懲處那些人，會變成循環報復，永遠走不完。

柯文哲說，「我不認為蕭曉玲是一個乖乖牌老師，或溫良恭儉讓，甚至有時覺得他滿煩的」，但是容忍是自由的基礎，不能看他討厭或體察上意就整他，要提倡多元寬容的社會文化。

柯文哲表示，蕭曉玲這案子，在倫理上，鼓勵社會寬容、容忍；法律上、政治上，則強調程序正義、依法行事。這個案子鬧了9年，就讓它結束，希望台灣社會走向依法行政、程序正義的社會。

媒體詢問，既然強調要依法行政，但最高行政法院已判決解聘合法定讞，現在翻盤是否會有法律問題？柯文哲回應，所以為了翻盤，去追究當年做錯哪些事情，但這不是他喜歡的態度。

柯文哲說，這案子可以讓台灣社會討論，他不認為雙方都對或都錯，只是導正程序不正義的過程，因此撤銷解聘處分。1050922

(中央社)