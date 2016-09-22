新南向當安慰劑？陳添枝：東南亞有潛力
國民黨籍立委廖國棟質疑，新南向政策只是安慰劑。國發會主委陳添枝回覆，新南向沒要取代大陸市場，我國對大陸耕耘已深；而是要多用心在經濟快速發展的東南亞、紐澳新潛力市場。
立法院經濟委員會今天安排行政院國家發展委員會主委陳添枝率幕僚進行業務報告，並備詢。
廖國棟質疑，政府推出的新南向政策，看不出具體內容，疑似是安慰劑。陳添枝說，不會是安慰劑，正因為台灣是貿易國家，要善用全球每個市場，而紐澳、東南亞國家快速發展中，可提供台灣外貿成長機會；例如觀光、醫療等服務業，都是新南向未來要耕耘的主力市場。
同時，他再提出質疑，全球一流企業都在大陸設廠，台灣偏要往南走，新南向政策恐怕並非經過深思熟慮，而是政治干預經濟。
陳添枝回覆，「沒有這個問題」，台灣對大陸市場經營已深，不需要政府再去強調；而新南向鎖定的市場，過去並沒有花費足夠力量經營，但當地有很好的潛力，人口多又年輕，這幾年經濟成長也非常好，是值得耕耘的市場。
他並重申，新南向政策沒有要取代大陸市場，而是新市場的拓建，過去比較沒那麼著力；相關市場，目前已完成台紐經濟合作協定（ANZTEC）、台星經濟夥伴協定（ASTEP），也跟好幾國有雙邊投資協定及互免租稅協定。
不過，廖國棟仍認為新南向政策具高風險，陳添枝回應，「正因為這樣，所以我們要多花些用心，（新南向市場）是有機會的市場；且之前有相關調查顯示，民眾對南向還是有相當高的期待。」1050922
(中央社)
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