台科大矽谷中心成立 送新創團隊赴美矽谷

台科大今天表示，學校在美國加州矽谷成立台科大矽谷中心，未來將送新創團隊到矽谷培訓，結合校友資源，並安排企業參訪與實習，助新創團隊和國際接軌。

美國矽谷是全球新創事業孕育地，台灣科技大學於9月22日在美國加州矽谷成立台科大矽谷中心，鄰近谷歌（Google）、臉書（Facebook）、蘋果（Apple）等知名科技公司及史丹佛大學，位於矽谷的中心位置。

台科大校長廖慶榮表示，學校鼓勵師生創新創業，更希望創業團隊能與國際接軌，在矽谷能與不同膚色與人種的創業家交流，希望師生團隊感受矽谷文化，包括隨時分享創新動態、支持創新冒險、不怕失敗的態度，將這些創新思維帶回台灣。

廖慶榮指出，台科大矽谷中心將作為台灣與矽谷之間技職創新創業的橋梁，成立台科大矽谷中心後，未來每一季將選送一組團隊至美國矽谷培訓，之後也可能擴至技專院校夥伴學校的創業團隊。

台科大電資學士班大四學生周益鑫是台科大第一批赴美國矽谷的創業團隊，周益鑫大二創業成立專門為大學生設計的課程表「Colorgy」App，廣受學生歡迎。Colorgy創業團隊在矽谷待了1個月，參訪知名企業和世界名校，以及台科大校友工作的公司，體驗當地的校園生活與在地文化。

周益鑫表示，此次矽谷培訓對已經創業的他很有幫助，矽谷不只是一個地方，他學習到的是「態度」，矽谷是一個高度國際化的地方，大家企圖心都很強，非常主動且有強烈的求知慾望和行動力，這裡也處處充滿機會，有許多創業分享和傳承，能接觸新興產業的投資人，有機會和有成功創業經驗的企業家導師交流，都是難得的經驗。

周益鑫說，他最大的體會是矽谷的大膽創新及不畏失敗，創業的人都想功成名就，難免把失敗名利看得重，但在矽谷，勇敢去試了更重要，失敗就失敗了，沒有什麼，對已創業的他而言是個鼓舞，讓他更敢大膽放手去做，失敗就重新修正、再找機會，去解決問題就好。

此外，去了一趟矽谷，周益鑫也認清自己創業不是只要做小生意就好，做小生意很快樂也很好，但要有一番事業，就必須能讓公司上市櫃或者有被高價收購的機會，才更有意義和價值。1050922

(中央社)