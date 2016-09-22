NBA》皮朋加盟ESPN 新身分是分析師

皮朋即將加盟ESPN轉播團隊擔任NBA分析師。(美聯社資料照)

曾跟喬丹攜手拿下6次NBA總冠軍，且擁「天下第二人」封號的皮朋，即將擁有1個全新頭銜！美媒22日報導，皮朋將會加入《ESPN》轉播團隊，成為下個球季的NBA分析師，也就等於變成畢勒普斯、麥格瑞迪等退役球星的「新同事」。

預計《ESPN》隨後就會正式發布皮朋加盟消息，他將成為《ESPN》固定轉播團隊之一，除了在「The Jump」節目分析NBA最新戰況，也會在「SportsCenter」現身，向來口才不錯的皮朋，或許相當適合這份新工作，就看他願意做多久了。

《ESPN》也打算請出「魔術」強生重新回到轉播行列，更與「小飛俠」布萊恩搭配，只是目前看來機會不大，儘管強生有意重操舊業，可是布萊恩早已不只一次宣布不會擔任電視台工作，兩人攜手在電視上合作的可能性相當渺茫。

(中時電子報)