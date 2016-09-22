男性不孕比例增 兇手是3C？
走路、聚會、吃飯、通勤期間，你會做什麼？隨著科技發展，大多數人下意識動作，想必非「滑手機」莫屬。但是，長時間使用3C有許多壞處，除了對肩頸、雙眼和手指肌肉都會造成傷害，現在似乎更被認為是造成男性生育率下降的重要原因。
在中國，許多男性出現生育能力持續下降、捐精合格率只有20%的情況，其中油漆、印刷工和司機等更成為不孕的高危險群，而這被認為與手機等電子產品的長期使用有很大的關係。手機信號透過高頻電磁波將訊號發射出去時，發射天線周圍存在一定量的輻射，當輻射超過一定標準，就可能對人體神經、血液、免疫系統等造成損害，除此之外，長期下來更可能會影響男性生殖器功能與精子質量。除了手機，電腦的影響也十分龐大，依靠電腦工作的人，由於在長時間久坐且受輻射影響，會造成睾丸溫度的局部升高，導致前列腺炎、精子生產障礙等疾病。
雖然目前還沒有確實的證據說明長時間使用3C對男性不孕的影響，但是生育能力不可逆，加上過度沉迷3C對健康本身就是一種傷害，因此最好還是克制使用，減少把手機放在身上的機會，睡覺或辦公時則把手機放在遠一點的地方，並盡量以耳機取代手持話筒，都可以減少接觸輻射的機會。
(中時電子報)
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