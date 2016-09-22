新北市議員廖正良涉關說收賄 30萬交保

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新北市議員廖正良遭民眾檢舉，指稱議員涉嫌收賄，並向新北市政府人員關說，士林地檢署今天凌晨諭令廖正良30萬交保，另外2名張姓、廖姓民眾分別以10萬元交保。

據了解，廖正良遭檢舉利用選民服務名義，對新北市政府拆除大隊人員關說，暫緩拆除特定人士違建，涉嫌貪汙等罪，檢方昨指揮廉政署約談9名相關人士，其中3人交保。

(中時)