台中大遠百周年慶今開跑 首4日來店禮天天更新

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HAPPY GO卡友持DM截角，今天在台中大遠百可兌換山羊先生果凍袋，限量100份。（業者提供）

台中大遠百周年慶今天（22日）開跑，首四日開門來店禮天天更新，HAPPY GO卡友持DM截角，今天可兌換山羊先生果凍袋，限量100份；23至25日分別為雲朵家族萬用包、山羊先生束口袋、太陽寶寶馬克杯，皆限量100份，是排隊必搶好禮之一。

周慶期間首波9月22日至10月12日包含化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200、全館百貨服飾（含世界名品、小家電、健康按摩器材）當日累計滿5000送500、國際精品/數位3C當日單櫃滿萬送500，另外加碼22大銀行刷卡禮當日刷滿6000再送200。此外，針對家庭客需求，美式家具家飾品牌Crate and Barrel今天同步開幕，消費滿8000送500抵用券，若加上館內滿5000送500更優惠。

(中時)