退輔會：8／1後任轉投資事業經理人得放棄優存

退輔會事業管理處長楊駕人今天表示，退輔會轉投資事業單位的高階管理人從8月1日就職時，就簽同意書放棄優存18%。不過，退輔會主委李翔宙說，之前任職的高階經理人仍續領。

李翔宙表示，為改革轉投資事業高階經理人遴選機制及杜絕雙薪爭議，參照公教人員相關規定，針對支領軍職退休俸、優惠存款利息者，應於就任時辦理自願停支，離職後恢復支領。

此外，李翔宙上任後，為改革轉投資事業高階經理人都是由退役將領擔任的現象，在新聘12經理人中，只有4位是退將，另聘4位退役校級軍官與4位民人擔任，受到多位立委肯定。其中，聘任退役校級軍官擔任經理人，更是退輔會首例。

(中時)