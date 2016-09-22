防癌抗憂鬱、想變瘦？正確減糖的3大經驗談

所謂減糖和斷糖，正如字面含意，就是減少或完全不攝取醣質的一種飲食方式。圖片來源：健康365

所謂減糖和斷糖，正如字面含意，就是減少或完全不攝取醣質的一種飲食方式。很多人應該都知道，有一種非常受歡迎的減重方法叫作「限制醣質減重法」。四大方法十分簡單：

一、主要是避開米飯、麵包、麵類、水果等含有醣質（碳水化合物）的食物，改以肉類（紅肉為主）、海鮮、蛋（每天最多三～四顆）、豆腐等為主。

二、注意這種飲食會造成維生素C攝取不足，因此必須另外以營養補充品的方式來補足。酒精類則除了一部分的啤酒之外，其餘全都可以喝。

三、「限制醣質減重法」不需要減少飲食的攝取量，也完全不必計算卡路里，只要注意避免含醣食物，其他的盡量吃到飽也沒關係。

我自己已經實行減糖．斷糖飲食五年多了，一切都非常順利。最先見效的是體重，剛開始第一個月就瘦了五公斤，三個月內一共瘦了十七公斤，效果實在很驚人。完全不需要忍受任何飢餓，體重依然持續保持下降，最後瘦到不得不自己替皮帶增加孔洞才能使用。

這種成果不只發生在我身上，幾乎所有人只要持續三天的減糖．斷糖飲食，都能明顯感受到體重減輕、小腹變瘦的減重效果。這種立即見效的成果正是「限制醣質減重法」吸引人的秘密之一。

不過，減糖．斷糖飲食不單只是一種減重法。

我在診所中也會建議病人實行這種飲食方法，結果發現，幾乎99%的高血壓患者約進行兩週至一個月、糖尿病患者約兩週的時間就能獲得治癒，就連精神方面的疾病也有很大的成效。癌症也好、憂鬱症也好，可以說起因全是醣質所造成，因此只要平時確實進行減糖．斷糖飲食，就能完全預防這類疾病。

我甚至敢斷言，「只要完全摒除醣質攝取，就不會生病。」老實說，我十分堅信「減糖．斷糖飲食可以讓人活到一百四十歲」。有人或許會笑我太天真，再怎麼厲害的方法也不可能讓人活到一百四十歲。

本文摘錄自：《為何一流的人不會有壓力：名醫發現的年收千萬法則》西脇俊二／春天出版

(中時電子報)