粉絲做公益 為女團TWICE娜璉慶生

為慶祝女團TWICE成員娜璉的生日（9月22日），粉絲們向非營利房屋施工組織「韓國仁人家園」捐贈了100萬韓元與150張TWICE的專輯，以支援弱勢族群。

南韓「體育朝鮮」今天指出，今天是娜璉出道後迎來的第1個生日，為了使娜璉能夠與街坊鄰居們共度一特別的生日，粉絲們決定舉辦捐款活動。

捐款款項將用於幫助在惡劣居住環境中的兒童家庭改善居住環境。150張專輯將作為禮物捐贈給韓國仁人家園（Habitat for Humanity）曾支援過的地區兒童中心的孩子們。

娜璉所屬的TWICE於去年10月25日出道，台灣正妹周子瑜就是她的好姊妹，TWICE曾推出過出道曲「Like OOH-AHH」、「CHEER UP」等人氣舞蹈歌曲。目前，TWICE結束了第2張迷你專輯「PAGE TWO」的官方活動，正在籌備下一張專輯。1050922

(中央社)