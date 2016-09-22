台鐵東部減班 立委批影響居民權益

台鐵將在10月20日進行改點，減班停駛或截短行駛共86班車，立委陳歐珀不滿減班的20班對號列車中，有15班集中在東部，影響了東部民眾交通權益。台鐵表示，有6班為陸客專車，其他多是需求低的莒光號，自強號僅有4趟，對旅客影響不大，但台鐵願在假日加開台北到台東普悠瑪列車，下周三前將檢討出爐。

立法院交通委員會今要求台鐵局進行「合理人力分配暨員工權益」檢討報告，陳歐珀質疑，台鐵10月改點將減班20班對號列車，東部列車就砍了15班，東部沒有高鐵，也很少人搭飛機，交通不便幾乎都是靠鐵路，減班影響了東部居民權益。

立委劉櫂豪認為，台鐵應重新檢討時刻表，「憲法都可以改了」，時刻表是要解決人民問題，不是製造人民問題，台鐵排班不能只顧排班技術，不顧民眾感受。

台鐵代理局長鹿潔身說，東部減少的15班對號列車中，6趟是陸客專車，現已較少陸客使用，其他多半都是需求低的莒光號，自強號僅有4趟，對旅客影響不大，而台鐵願意針對停駛的莒光號再重新檢討。

此外，因應東部旅客需求，周六和周日等假日，新購普悠瑪號可於假日加開台北到台東列車，下周三前將檢討出爐。

(中時)