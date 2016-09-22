別急著上補習班！吃對東西孩子更聰明

研究發現，在兒童剛開始上學的前三年，讓他們維持愈均衡的飲食，相較於一般飲食的兒童，他們的學業表現就愈優秀。圖片來源：健康365

隨著國民素質提高與少子化影響，許多家長對孩子的教育也愈來愈不馬虎，為了讓孩子贏在起跑點，紛紛讓小朋友從小就開始上才藝班和補習班，長期下來，學費雖然可觀，但孩子卻不一定學的開心、有效果。與其從小就強迫孩子學習，不如先從內在開發起，利用正確的飲食，也能幫助孩子變得更聰明、學習更快速！

這項研究由芬蘭的東芬蘭大學（the University of Eastern Finland）所發表，研究發現，在兒童剛開始上學的前三年，讓他們維持愈均衡的飲食，相較於一般飲食的兒童，他們的學業表現就愈優秀，不僅如此，體型和健康狀況也較佳。研究調查了161位6-8歲的兒童，持續追蹤他們從小學一年級到三年級的學習表現，發現愈遵守波羅的海飲食風格（飲食多蔬菜、水果、魚類、全穀類、不飽和脂肪且少紅肉、糖類與飽和脂肪）的兒童健康狀況愈好，在閱讀測驗等學習表現也較佳，而且隨著年級增加，進步更較一般兒童明顯許多。

對此，研究人員建議，健康的飲食對於兒童的學習力和學習表現有很大的影響，因此父母應審慎檢視兒童的三餐菜單，盡量維持多蔬果、多魚類與全穀類比例，提高食物的營養與品質，政府與廠商亦應致力於生產優質的健康食物，讓兒童能夠在更自然的狀況下學習、成長。

(中時電子報)