MLB》瘋狂第6局 紅襪美東登基剩M6

貝寧坦迪（右）敲出3分炮後與隊友波格茲慶祝。（美聯社）

紅襪今天在坎登園球場錯過兩次滿壘機會，所幸6局上的第3次滿壘不但沒再漏氣，也有幸運女神相助，靠著金鶯一壘手C.戴維斯的要命暴傳，紅襪單局灌進5分非責失，反以5比1攻陷金鶯主場，美東登基的魔術數字剩下M6。

紅襪今天拿金鶯先發右投席曼奈茲沒轍，直到6局上才開啟得分大門，捕手萊昂勉強打出一壘方向滾地球，戴維斯行進間接球傳給補位的投手布拉奇，卻把球傳進了一壘休息室，紅襪攻下兩分後來居上，貝寧坦迪立刻補上3分紅不讓，讓失掉兩分非責失的席曼奈茲倒楣吞下本季第12敗。

金鶯最近打擊熄火，連續5戰最多都只得2分，今天只靠亞當瓊斯的高飛犧牲打得到1分，無奈吞下近7戰的第5敗。金鶯雖然還是美聯外卡第2，領先老虎的勝差卻只剩下1場。

(中時電子報)